В "Манчестер Сити" произошла вспышка коронавируса

Матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" отменен

Матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" отменен.

Как передает Report со ссылкой на BBC Sport, такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в команде Хосепа Гвардиолы. Игра должна была состояться в понедельник, 28 декабря, в Ливерпуле и начаться в 23:00 по московскому времени. На какую дату будет перенесена встреча — не уточняется.

В пятницу, 25 декабря, стало известно, что коронавирусом заразились футболисты "Манчестер Сити" Габриэл Жезус и Кайл Уокер, а также два представителя персонала команды. Кто спустя три дня пополнил список заболевших, не сообщается.

"Эвертон" после 15 туров имеет в активе 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" провел на одну игру меньше, набрал 26 очков и находится на шестой позиции.