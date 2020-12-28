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В "Манчестер Сити" произошла вспышка коронавируса

В "Манчестер Сити" произошла вспышка коронавируса Матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" отменен
Футбол
28 декабря 2020 г. 22:28

Матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" отменен.

Как передает Report со ссылкой на BBC Sport, такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в команде Хосепа Гвардиолы. Игра должна была состояться в понедельник, 28 декабря, в Ливерпуле и начаться в 23:00 по московскому времени. На какую дату будет перенесена встреча — не уточняется.

В пятницу, 25 декабря, стало известно, что коронавирусом заразились футболисты "Манчестер Сити" Габриэл Жезус и Кайл Уокер, а также два представителя персонала команды. Кто спустя три дня пополнил список заболевших, не сообщается.

"Эвертон" после 15 туров имеет в активе 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" провел на одну игру меньше, набрал 26 очков и находится на шестой позиции.

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