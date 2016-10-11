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    В клуб, где выступают азербайджанские футболисты, назначен новый главный тренер

    Эрвина Санчеса заменил Мигель Леаль

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В португальский клуб "Боавишта" назначен новый главный тренер.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это Мигель Леаль.

    С 51-летним специалистом заключен контракт до конца текущего сезона с условием вероятности его продления еще на 1 год.

    На новой должности Леаль заменит отправленного вчера в отставку Эрвина Санчеса. Из прежнего тренерского корпуса остались Хорхе Коуту и Альфредо Кастро. В качестве помощников новый главный тренер привел в клуб Альваро Пачеко, Элиаса Нуньеса и Педро Вальдемара.

    Отметим, что до этого Мигель Леаль работал в "Морейренсе". В прошлом сезоне ему удалось удержать возглавляемую им с 2014 года команду в высшей лиге чемпионата Португалии.

    В "Боавиште" выступают 2 игрока сборной Азербайджана - вратарь Кямран Агаев и полузащитник Эмин Махмудов.

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