В клуб, где выступают азербайджанские футболисты, назначен новый главный тренер

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В португальский клуб "Боавишта" назначен новый главный тренер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это Мигель Леаль.

С 51-летним специалистом заключен контракт до конца текущего сезона с условием вероятности его продления еще на 1 год.

На новой должности Леаль заменит отправленного вчера в отставку Эрвина Санчеса. Из прежнего тренерского корпуса остались Хорхе Коуту и Альфредо Кастро. В качестве помощников новый главный тренер привел в клуб Альваро Пачеко, Элиаса Нуньеса и Педро Вальдемара.

Отметим, что до этого Мигель Леаль работал в "Морейренсе". В прошлом сезоне ему удалось удержать возглавляемую им с 2014 года команду в высшей лиге чемпионата Португалии.

В "Боавиште" выступают 2 игрока сборной Азербайджана - вратарь Кямран Агаев и полузащитник Эмин Махмудов.