В Италии протестируют новое правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) по предложению итальянских футбольных чиновников намерена опробовать новые правила определения офсайда.

Международная федерация футбола (ФИФА) по предложению итальянских футбольных чиновников намерена опробовать новые правила определения офсайда.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia .

По информации источника, итальянские функционеры предлагают увеличить разрешенное VAR расстояние между форвардом и защитником, так как настоящие правила дают преимущество обороняющимся.

Отмечается, что нововведение могут опробовать в молодежных лигах Италии уже в ближайшее время.

Положение "вне игры" - ситуация в футболе, при которой игрок во время передачи ему паса или удара по воротам ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.