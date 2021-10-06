О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Италии протестируют новое правило определения офсайда

В Италии протестируют новое правило определения офсайда Международная федерация футбола (ФИФА) по предложению итальянских футбольных чиновников намерена опробовать новые правила определения офсайда.
Футбол
6 октября 2021 г. 02:13
В Италии протестируют новое правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) по предложению итальянских футбольных чиновников намерена опробовать новые правила определения офсайда.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянские функционеры предлагают увеличить разрешенное VAR расстояние между форвардом и защитником, так как настоящие правила дают преимущество обороняющимся.

Отмечается, что нововведение могут опробовать в молодежных лигах Италии уже в ближайшее время.

Положение "вне игры" - ситуация в футболе, при которой игрок во время передачи ему паса или удара по воротам ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Представлен логотип Евро-2024
Представлен логотип Евро-2024
5 октября 2021 г. 23:51
УЕФА поделился постом в соцсетях о непобедимом Карабахе
УЕФА поделился постом в соцсетях о "непобедимом "Карабахе"
5 октября 2021 г. 23:48
ЧМ-2022: Более 300 фанатов приедут в Баку поддержать сборную Ирландии
ЧМ-2022: Более 300 фанатов приедут в Баку поддержать сборную Ирландии
5 октября 2021 г. 10:51
Килиан Мбаппе рассказал о желании перейти в Реал Мадрид
Килиан Мбаппе рассказал о желании перейти в "Реал Мадрид"
5 октября 2021 г. 10:12
Клаудио Раньери станет новым главным тренером английского клуба
Клаудио Раньери станет новым главным тренером английского клуба
4 октября 2021 г. 21:46
Александар Митрович: Прежде всего мы должны победить Азербайджан
Александар Митрович: Прежде всего мы должны победить Азербайджан
4 октября 2021 г. 20:33
Официальный представитель АФФА получил назначение на матч Венгрия - Польша
Официальный представитель АФФА получил назначение на матч Венгрия - Польша
4 октября 2021 г. 12:46
Жозе Моуринью установил рекорд в Серии А Италии
Жозе Моуринью установил рекорд в Серии А Италии
4 октября 2021 г. 09:41
Итальянский экс-футболист Даниэль Леоне умер от рака в 28 лет
Итальянский экс-футболист Даниэль Леоне умер от рака в 28 лет
4 октября 2021 г. 04:43
Английская премьер-лига: Ливерпуль и Манчестер Сити сыграли вничью
Английская премьер-лига: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью
3 октября 2021 г. 21:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi