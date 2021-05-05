О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Испании расследуют командный обед "Барселоны" в доме Месси

В Испании расследуют командный обед "Барселоны" в доме Месси Испанская Ла Лига открыла расследование в отношении футболистов "Барселоны"
Футбол
5 мая 2021 г. 09:50
В Испании расследуют командный обед Барселоны в доме Месси

Испанская Ла Лига открыла расследование в отношении футболистов "Барселоны", которые в полном составе собрались в доме Лионеля Месси на командный обед. Поводом для проверки называется возможное нарушение коронавирусного протокола, сообщает Report со ссылкой на AP News.

Футболисты команды собрались в доме капитана "Барселоны", чтобы отпраздновать победу в чемпионате Примеры — в последнем туре каталонцы выиграли у "Валенсии" со счётом 3:2. Также обед должен был сплотить коллектив перед важным матчем за чемпионство с "Атлетико", намеченный на 8 мая.

За четыре тура до финиша мадридский "Атлетико" возглавляет таблицу чемпионата Испании с 76 очками. "Барселона", как и мадридский "Реал", отстаёт от лидера на два очка.

Источник издания отмечает, что если расследование выявит нарушения протокола, то к игрокам будут применены санкции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Messi evində qonaqlıq verdiyi üçün problemlə üzləşdi

Новости партнеров

Самое важное

МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны
МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны
4 мая 2021 г. 18:23
Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию
Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию
4 мая 2021 г. 12:40
Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара
Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара
4 мая 2021 г. 11:44
Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!
Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!
3 мая 2021 г. 19:18
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
3 мая 2021 г. 13:39
Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции - ДОПОЛНЕНО
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции - ДОПОЛНЕНО
3 мая 2021 г. 11:44
Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
2 мая 2021 г. 16:58
В Иране на химзаводе произошел пожар
ВидеоВ Иране на химзаводе произошел пожар
2 мая 2021 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
1 мая 2021 г. 20:55
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
1 мая 2021 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi