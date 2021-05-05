В Испании расследуют командный обед "Барселоны" в доме Месси

Испанская Ла Лига открыла расследование в отношении футболистов "Барселоны"

Испанская Ла Лига открыла расследование в отношении футболистов "Барселоны", которые в полном составе собрались в доме Лионеля Месси на командный обед. Поводом для проверки называется возможное нарушение коронавирусного протокола, сообщает Report со ссылкой на AP News.

Футболисты команды собрались в доме капитана "Барселоны", чтобы отпраздновать победу в чемпионате Примеры — в последнем туре каталонцы выиграли у "Валенсии" со счётом 3:2. Также обед должен был сплотить коллектив перед важным матчем за чемпионство с "Атлетико", намеченный на 8 мая.

За четыре тура до финиша мадридский "Атлетико" возглавляет таблицу чемпионата Испании с 76 очками. "Барселона", как и мадридский "Реал", отстаёт от лидера на два очка.

Источник издания отмечает, что если расследование выявит нарушения протокола, то к игрокам будут применены санкции.