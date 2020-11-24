В футболе может появиться дополнительная замена

Футбольный и технический комитеты Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласились изучить возможность введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

Футбольный и технический комитеты Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласились изучить возможность введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу IFAB.

Комитеты выступили за скорейшее начало испытаний данного нововведения и возможность утверждения дополнительной замены на ежегодном заседании организации 16 декабря.

Организация также выступила за сохранение пяти замен на время пандемии коронавируса и рассмотрела возможность изменения технологии системы видеоассистента арбитра (VAR), чтобы сделать ее более доступной для ограниченных в бюджете лиг и организаций.