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В футболе может появиться дополнительная замена

В футболе может появиться дополнительная замена Футбольный и технический комитеты Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласились изучить возможность введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.
Футбол
24 ноября 2020 г. 19:43
В футболе может появиться дополнительная замена

Футбольный и технический комитеты Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласились изучить возможность введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу IFAB.

Комитеты выступили за скорейшее начало испытаний данного нововведения и возможность утверждения дополнительной замены на ежегодном заседании организации 16 декабря.

Организация также выступила за сохранение пяти замен на время пандемии коронавируса и рассмотрела возможность изменения технологии системы видеоассистента арбитра (VAR), чтобы сделать ее более доступной для ограниченных в бюджете лиг и организаций.

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