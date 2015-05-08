​В финале Кубка Азербайджана будет фейерверк

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ На финальной встрече между футбольными клубами "Нефтчи" и "Карабах" в Кубке Азербайджана будет фейерверк.

Как сообщает Report, кубок спустят на Габалинский районный стадион на вертолете.

Уже приступили к соответствующей подготовке.

На стадионе установят дополнительные трибуны, для съемочных камер отведут специальные места, создадут сцену для церемонии награждения, которая пройдет после игры. Мероприятие завершится фейерверком.

Отметим, что финальная встреча Кубка Азербайджана состоится 3 июня.