В ФИФА объяснили, почему не учли голоса членов египетской федерации за Салаха

В ФИФА прокомментировали обращение от Федерации футбола Египта, пожаловавшейся на пропажу голосов её представителей в номинации на премию The Best, отданных за нападающего "Ливерпуля" и национальной команды Мохамеда Салаха.

Как сообщает Report со ссылкой на AP, в структуре прокомментировали жалобу египетской стороны.

"Подписи были выполнены заглавными буквами, из-за чего были расценены как недействительные. Также на листах не было подписи генерального секретаря федерации, что необходимо для учёта голоса", - приводит заявление ФИФА AP News.

Кроме того, в организации подметили, что в египетскую федерацию обращались за подтверждением отданных голосов и дважды напомнинали, что правильно заполненные формы можно предоставить до 19 августа.

Победителем в номинации стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, которому удалось опередить защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.