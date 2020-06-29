В двух европейских странах определился чемпион - ФОТО

Победитель греческой суперлиги был объявлен за 6 туров до конца его завершения.

Как передает Report, "Олимпиакос" выиграл национальный чемпионат в 45-й раз в своей истории. "Красно-белые" выиграли матч XXX тура против АЕК со счетом 2:1, доведя свои очки до 78.

ПАОК, занявший второе место, набрал 59 очков. Отметим, что "Олимпиакос" последний раз выигрывал чемпионат в сезоне 2016/2017.

"Зальцбург" же, выиграл австрийский чемпионат в 7-й раз подряд и в 14-й в своей истории. В последнем туре "быки" победили "Хартберг" со счетом 3:0.

Таким образом, золотые медали нашли своего владельца за три тура до конца чемпионата. "Зальцбург" в настоящее время лидирует с 44 очками, опережая на 9 очков ближайшего соперника "Рапид".