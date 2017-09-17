В Черногории вратаря футбольного клуба застрелили во время тренировки

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Вратарь выступающего в первой лиге Черногории футбольного клуба "Бокель" Горан Ленац скончался в результате стрельбы на поле.

Как передает Report, об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на радио Skalaradio.

По информации, голкипер получил ранение во время тренировки.

Преступник выбежал на поле и открыл огонь. Уточняется, что он сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать прохожих. Врачи попытались спасти жизнь 33-летнему спортсмену, однако он умер в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу в городе Котор. Устанавливаются обстоятельства нападения на вратаря.