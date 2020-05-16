​В Бельгии известны все участники еврокубков

Сезон в чемпионате Бельгии официально завершен досрочно.

Как передает Report, по видеосвязи состоялось собрание генеральной ассамблеи бельгийской лиги, где приняли ряд решений.

"Брюгге" признан чемпионом Бельгии, команда получит место в групповом этапе Лиги чемпионов. "Гент" финишировал вторым и начнет путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

Третье место занял "Шарлеруа", команда получает прямую путевку в Лигу Европы. "Антверпен" и "Стандард" начнут Лигу Европу с квалификации.

Тем не менее финал Кубка Бельгии между "Брюгге" и "Антверпеном" все еще должен состояться, и если матч сыграют до 3 августа, и "Антверпен» выиграет, то он получит прямую путевку в Лигу Европы вместо "Шарлеруа".

"Васланд-Беверен" покинет высшую бельгийскую лигу. В чемпионате Бельгии на момент приостановки было сыграно 29 туров. "Брюгге" с 70 очками лидировал, отрыв от второго места составлял 15 очков.

Напомним, 2 апреля Бельгия стала первой страной, окончательно остановившей чемпионат из-за пандемии в Европе.