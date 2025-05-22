В Баку завершился второй день ЧМ по мини-футболу

В Баку завершился второй день Чемпионата мира по мини-футболу.

В Баку завершился второй день чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, во второй день мундиаля были подведены итоги матчей 1-го тура группового этапа.

В группе E Индонезия обыграла Коста-Рику и вышла в лидеры. В другом матче этой группы Таиланд сыграл вничью с Черногорией — 1:1.

Польша в группе F обыграла Казахстан со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина оказалась сильнее США — 4:2.

Сборная Чехии также начала турнир с победы, на старте выиграв у Аргентины со счетом 2:1 в группе G. Коллектив из Грузии в той же группе победил ОАЭ — 2:0.

В группе H Испания одолела Гану, а Сербия - Израиль, оба матча завершились со счетом 3:0.

Отметим, что игры 2-го тура группового этапа начнутся завтра, мундиаль завершится 1 июня.