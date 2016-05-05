​В Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу U17

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ На Бакинском олимпийском стадионе состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу U17.

Как сообщает Report, на мероприятии также присутствовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и члены семьи.

Торжественная церемония началась с выступления танцоров.

Заслуженная артистка Роя Айхан и Мири Юсиф исполнили официальный гимн чемпионата Европы.

После окончания церемонии открытия на поле вышли сборные по футболу U17 Азербайджана и Португалии.

Игры будут проходить на Бакинском олимпийском стадионе, Bakcell Arena, Azərsun Arena и Dalğa Arena.