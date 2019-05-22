В Баку пройдет Фестиваль болельщиков в рамках финала Лиги Европы

В рамках предстоящего в Баку финала Лиги Европы УЕФА будет организован Фестиваль болельщиков.

Как сообщает Report, пятидневное мероприятие состоится возле Кукольного театра на Приморском бульваре.

Здесь болельщики смогут сфотографироваться с кубком УЕФА, посмотреть выступление диджеев, поиграть в футбольные игры.

Детям представится возможность развлекаться в отведенной для них зоне. Взрослые также смогут участвовать в различных играх и выиграть подарки.

Дни фестиваля и время работы:

25-27 мая: 14:00 - 22:00

28 мая: 12:00 - 22:00

29 мая: 10:00 - 22:00

Отметим, что в предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финале встретятся английские клубы "Арсенал" и "Челси".