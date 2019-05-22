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В Баку пройдет Фестиваль болельщиков в рамках финала Лиги Европы

В Баку пройдет Фестиваль болельщиков в рамках финала Лиги Европы

В рамках предстоящего в Баку финала Лиги Европы УЕФА будет организован Фестиваль болельщиков.

Как сообщает Report, пятидневное мероприятие состоится возле Кукольного театра на Приморском бульваре. 

Здесь болельщики смогут сфотографироваться с кубком УЕФА, посмотреть выступление диджеев, поиграть в футбольные игры. 

Детям представится возможность развлекаться в отведенной для них зоне. Взрослые также смогут участвовать в различных играх и выиграть подарки. 

Дни фестиваля и время работы: 

25-27 мая: 14:00 - 22:00

28 мая: 12:00 - 22:00

29 мая: 10:00 - 22:00

Отметим, что в предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финале встретятся английские клубы "Арсенал" и "Челси". 

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