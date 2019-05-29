В Баку началось заседание Исполнительного комитета УЕФА.

Как сообщает Report, на организуемом впервые в Азербайджане мероприятии принимают участие президент УЕФА Александер Чеферин и члены Исполнительного комитета.

В повестку заседания входят следующие вопросы:

1. Утверждение различных соревнований и технических правил

2. Чемпионат Европы по футзалу 2020-22

3. Чемпионаты Европы УЕФА U-17 и U-19 2019/20

4. Чемпионаты Европы УЕФА среди женщин U-17 и U-19 2019/20

5. Дисциплинарные правила УЕФА (выпуск 2019)

6. Правила безопасности УЕФА (выпуск 2019)

7. Процедурные правила органа финансового надзора над клубами УЕФА (выпуск 2019)

8. Положения турниров – адаптация к правилам игры

9. Формат молодежных чемпионатов Европы УЕФА

10. Освобождение Райнхарда Гринделя с поста вице-президента УЕФА и членства в ИК ФИФА

11. Премия Grassroots УЕФА 2019

Отметим, что среди членов ИК есть такие известные лица как президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер, президент французского ПСЖ Нассер аль-Хелаифи, президент итальянского "Ювентус" Андреа Аньелли.