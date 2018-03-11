В Англии вертолёт с врачами приземлился на футбольном поле, чтобы спасти болельщика

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Во время матча четвёртого по силе дивизиона Англии между «Честерфилдом» и «Линкольн Сити» вертолёт с медиками был вынужден приземлиться на поле для оказания помощи футбольному фанату.

Как передает Report, болельщик почувствовал себя плохо. Игра была приостановлена на 26-й минуте встречи, футболистов команд увели с поля. Матч был прерван на 30 минут.

Вертолёт скорой помощи приземлился на газон стадиона «Честерфилда», и врачи смогли спасти жизнь болельщику. Как пишет The Sun, с болельщиком всё хорошо, его жизни ничто не угрожает.