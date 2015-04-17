​В АФФА прошла встреча с клубами

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании АФФА прошла встреча с представителями клубов, обратившихся для получения лицензии для выступлений в Topaz Премьер-лиге и соревнованиях УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на встрече принимало участие руководство клубов и специалисты по финансам.

В своем выступлении генсек Эльхан Мамедов проинформировал о процессе лицензирования. Кроме того, прошли обсуждения, связанные с "Fair Play", клубам дали соответствующие рекомендации.