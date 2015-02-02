За пост президента ФИФА будут бороться 4 кандидата

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Обнародовано окончательное количество кандидатов на пост президента ФИФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, на данную должность претендуют 4 кандидата.

Это - нынешний президент ФИФА Йозеф Блаттер, принц Иордании Али ибн Аль-Хусейн, руководитель Королевской федерации футбола Голландии Михаэль ван Праг, а также обладатель "Золотого мяча" 2001 года Луиш Фигу.

После получения результатов проверки каждого кандидата избирательная комиссия ФИФА повторно обсудит вопрос их соответствия уставу организации.

Вслед за этим избирательная комиссия официально признает и назовет лиц, претендующих на пост президента ФИФА.

Отметим, что выборы пройдут 29 мая в Цюрихе в рамках Конгресса ФИФА.