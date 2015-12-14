Усиление безопасности на матче "Локомотива" в Стамбуле не планируется

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Стамбула пока не прорабатывала особые меры безопасности для матча футбольной Лиги Европы между стамбульским "Фенербахче" и московским "Локомотивом".

Как сообщает Report, об этом заявили РИА Новости в приемной Управления безопасности Стамбула в понедельник.

"Для охраны правопорядка на футбольных матчах у нас есть отработанные директивы. Относительно конкретного матча между "Фенербахче" и "Локомотивом" особых установок и распоряжений пока не было, информация о нем появилась только сейчас. Если будут приниматься особые меры безопасности в дополнение к существующим, то об этом будет известно примерно за две недели до самого матча", - сказала собеседница агентства.

По итогам жеребьевки, прошедшей в понедельник в Ньоне, соперником "Локомотива" по 1/16 финала Лиги Европы стал "Фенербахче".