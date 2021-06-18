Умер почетный президент "Ювентуса"

Почетный президент "Ювентуса" Джампьеро Бониперти умер в возрасте 92 лет. Как сообщает Report, о смерти экс-форварда сборной Италии сообщила пресс-служба туринского клуба.

Почетный президент "Ювентуса" Джампьеро Бониперти умер в возрасте 92 лет. Как сообщает Report, о смерти экс-форварда сборной Италии сообщила пресс-служба туринского клуба.

4 июля ему должно было исполниться 93 года.

В составе "Старой синьоры" Бониперти выступал с 1946 по 1961 год, проведя 459 официальных матчей. Вместе с "Ювентусом" он стал пятикратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка Италии.

После завершения профессиональной карьеры Бониперти работал на различных руководящих должностях в туринском клубе.