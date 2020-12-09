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Умер экс-главный тренер сборной Аргентины

Умер экс-главный тренер сборной Аргентины Известный аргентинский специалист Алехандро Сабелья скончался на 66-м году жизни.
Футбол
9 декабря 2020 г. 00:22
Умер экс-главный тренер сборной Аргентины
Алехандро Сабелья

Известный аргентинский специалист Алехандро Сабелья скончался на 66-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на "Sport.es", бывший наставник сборной Аргентины умер из-за проблем с сердцем.

Под руководством Сабельи сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира 2014 года. Там аргентинцы уступили сборной Германии.

Сборной Аргентины он руководил с 2011 по 2014 год. После чемпионата мира 2014 года у тренера диагностировали рак гортани. С ноября он находился в больнице, его состояние ухудшалось.

До этого тренер возглавлял аргентинский клуб "Эстудиантес". Под руководством Сабельи команда выиграла Кубок Либертадорес и чемпионат Аргентины.

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Версия на азербайджанском языке Argentina millisinin sabiq baş məşqçisi öldü

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