Умер экс-главный тренер сборной Аргентины

Известный аргентинский специалист Алехандро Сабелья скончался на 66-м году жизни.

Известный аргентинский специалист Алехандро Сабелья скончался на 66-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на "Sport.es", бывший наставник сборной Аргентины умер из-за проблем с сердцем.

Под руководством Сабельи сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира 2014 года. Там аргентинцы уступили сборной Германии.

Сборной Аргентины он руководил с 2011 по 2014 год. После чемпионата мира 2014 года у тренера диагностировали рак гортани. С ноября он находился в больнице, его состояние ухудшалось.

До этого тренер возглавлял аргентинский клуб "Эстудиантес". Под руководством Сабельи команда выиграла Кубок Либертадорес и чемпионат Аргентины.