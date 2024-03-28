Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Ларри Лойд

Бывший защитник английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет.

Бывший защитник английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба "Ноттингем Форест".

"Мы глубоко опечалены, узнав о кончине Ларри Ллойда. Он был незаменимым игроком нашей команды, которая запомнилась победами в еврокубках, сыграв в общей сложности 218 матчей за клуб. Мы выражаем соболезнования друзьям и семье Ларри в это печальное время. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

Ллойд также выступал за английские "Бристоль Роверс", "Ковентри" и "Уиган". В составе "Ноттингем Форест" футболист дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов), команда победила в турнире в 1979 и 1980 годах. Также вместе с ней игрок становился чемпионом Англии, победителем Кубка английской лиги и Суперкубка УЕФА. В составе "Ливерпуля" Ллойд выиграл Кубок УЕФА.