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Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Ларри Лойд

Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Ларри Лойд Бывший защитник английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет.
Футбол
28 марта 2024 г. 18:10
Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Ларри Лойд

Бывший защитник английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба "Ноттингем Форест".

"Мы глубоко опечалены, узнав о кончине Ларри Ллойда. Он был незаменимым игроком нашей команды, которая запомнилась победами в еврокубках, сыграв в общей сложности 218 матчей за клуб. Мы выражаем соболезнования друзьям и семье Ларри в это печальное время. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

Ллойд также выступал за английские "Бристоль Роверс", "Ковентри" и "Уиган". В составе "Ноттингем Форест" футболист дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов), команда победила в турнире в 1979 и 1980 годах. Также вместе с ней игрок становился чемпионом Англии, победителем Кубка английской лиги и Суперкубка УЕФА. В составе "Ливерпуля" Ллойд выиграл Кубок УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə millisinin sabiq futbolçusu vəfat edib

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