Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу

Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон.

Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

"Свен-Йоран Эрикссон скончался после продолжительной болезни в окружении семьи", - сообщили его родственники.

Отметим, что 21 августа Эрикссон записал прощальное послание, в котором сообщил, что у него рак поджелудочной железы, и его жизнь приближается к концу.

Эрикссон ранее тренировал "Бенфику", "Рому", "Сампдорию", "Лацио". С 2001 по 2006 год возглавлял сборную Англии. В прошлом году он покинул пост спортивного директора шведского "Карлстада".