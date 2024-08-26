О нас

Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу

Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон.
Футбол
26 августа 2024 г. 15:37
Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу

Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

"Свен-Йоран Эрикссон скончался после продолжительной болезни в окружении семьи", - сообщили его родственники.

Отметим, что 21 августа Эрикссон записал прощальное послание, в котором сообщил, что у него рак поджелудочной железы, и его жизнь приближается к концу.

Эрикссон ранее тренировал "Бенфику", "Рому", "Сампдорию", "Лацио". С 2001 по 2006 год возглавлял сборную Англии. В прошлом году он покинул пост спортивного директора шведского "Карлстада".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məşhur baş məşqçi vəfat edib

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi