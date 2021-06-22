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Украинский депутат попросил УЕФА забрать у России оставшиеся матчи Евро

Украинский депутат попросил УЕФА забрать у России оставшиеся матчи Евро Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой забрать у Санкт-Петербурга право проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.
Футбол
22 июня 2021 г. 19:04
Украинский депутат попросил УЕФА забрать у России оставшиеся матчи Евро
Алексей Гончаренко

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой забрать у Санкт-Петербурга право проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.

Как передает Report, депутат написал об этом на своей странице в Facebook.

"Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавируса в России. Петербург - один из городов, принимающих Евро-2020 по футболу. На стадионе в городе должны пройти ещё два матча.

Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Евро-2020 по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города", - написал Гончаренко.

При этом официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране. В связи с этим с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры.

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