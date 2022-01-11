УЕФА выделил финансовые средства азербайджанским клубам

УЕФА выделил финансовые средства семи футбольным клубам, выступающим в Премьер-лиге Азербайджана.

УЕФА выделил финансовые средства семи футбольным клубам, выступающим в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт AFFA, средства выделены в рамках программы «Выплаты солидарности и развитие детского футбола», которая охватывает сезон 2020/2021.

Финансовые средства выделены футбольным клубам, выступавшим в указанном сезоне в местных чемпионатах, но не участвовавшим в групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Так, футбольным клубам «Нефтчи», «Сабаил», «Габала», «Зиря», «Сумгайыт», «Сабах», и «Кешля» выделены 72 866 евро. Посредством AFFA сумма переведена на счета клубов.