О нас
Report Georgia
Аудио новости

УЕФА выделил финансовые средства азербайджанским клубам

УЕФА выделил финансовые средства азербайджанским клубам УЕФА выделил финансовые средства семи футбольным клубам, выступающим в Премьер-лиге Азербайджана.
Футбол
11 января 2022 г. 17:10
УЕФА выделил финансовые средства азербайджанским клубам

УЕФА выделил финансовые средства семи футбольным клубам, выступающим в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт AFFA, средства выделены в рамках программы «Выплаты солидарности и развитие детского футбола», которая охватывает сезон 2020/2021.

Финансовые средства выделены футбольным клубам, выступавшим в указанном сезоне в местных чемпионатах, но не участвовавшим в групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Так, футбольным клубам «Нефтчи», «Сабаил», «Габала», «Зиря», «Сумгайыт», «Сабах», и «Кешля» выделены 72 866 евро. Посредством AFFA сумма переведена на счета клубов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA Azərbaycanın 7 klubuna ödəniş edib

Самое читаемое

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43
Скончался Абдуррахман Везиров
Скончался Абдуррахман Везиров
10 января 2022 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi