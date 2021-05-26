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УЕФА увеличит выплаты за участие в Лиге чемпионов

УЕФА увеличит выплаты за участие в Лиге чемпионов УЕФА планирует увеличить призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022.
Футбол
26 мая 2021 г. 00:51
УЕФА увеличит выплаты за участие в Лиге чемпионов

УЕФА планирует увеличить призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022.

Как передает Report, по информации французского издания L’Equipe, общая сумма призовых составит 2,032 млрд евро. Любая команда, попавшая в групповой этап турнира, получит 15,64 млн евро, что на 390 тыс. евро больше, чем в нынешнем сезоне.

Каждая победа на групповом этапе принесет командам еще по 2,8 млн евро (на 100 тыс. больше по сравнению с этим сезоном), а ничья пополнит бюджет клубов на 930 тыс. (прирост на 30 тыс. по сравнению с сезоном-2020/2021).

Выход в 1/8 финала ЛЧ принесет 9,6 млн (+100 тысяч евро), в четвертьфинал - 10,6 млн (+100 тысяч евро), в полуфинал - 12,5 млн (+500 тысяч евро), а в финал - 15,5 млн (+500 тысяч евро). Победитель турнира получит 20 млн - на 1 млн больше, чем в нынешнем сезоне.

Кроме того, увеличатся выплаты за место в клубном рейтинге УЕФА (с 585 до 600,6 млн евро на все клубы) и выплаты за ценность ТВ-рынка каждой страны (market pool) - с 292 до 300,3 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasının ümumi mükafat fondu artırılır

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