УЕФА удостоила АФФА премии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В португальском городе Кашкайш прошло мероприятие УЕФА "KISS Marketing Awards 2014".

Как сообщает Report, среди удостоенных различных номинаций есть и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

За творческий подход к организации турнира 3x3 среди девушек AFFA объявили победителем в номинации "Креативность и инновация". Структуру на мероприятии представили сотрудники отдела маркетинга и реклам Арзу Аскерова и Турал Пириев.

Отметим, что на мероприятии принимают участие представители 44-х национальных ассоциаций-членов УЕФА.