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    УЕФА удостоила АФФА премии

    АФФА объявили победителем в номинации Креативность и инновация

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В португальском городе Кашкайш прошло мероприятие УЕФА "KISS Marketing Awards 2014".

    Как сообщает Report, среди удостоенных различных номинаций есть и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

    За творческий подход к организации турнира 3x3 среди девушек AFFA объявили победителем в номинации "Креативность и инновация". Структуру на мероприятии представили сотрудники отдела маркетинга и реклам Арзу Аскерова и Турал Пириев.

    Отметим, что на мероприятии принимают участие представители 44-х национальных ассоциаций-членов УЕФА.

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