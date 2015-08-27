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    УЕФА уменьшил наказание главному тренеру "Фенербахче"

    Наказание португальского специалиста снижено с 2-х матчей до одного

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ УЕФА уменьшил наказание главному тренеру турецкого клуба "Фенербахче" Витору Перейра. Как сообщает Report со ссылкой на сайт стамбульского клуба, решение об этом принял дисциплинарный комитет футбольной организации. 

    Согласно решению, наказание португальского специалиста снижено с 2-х матчей до одного.

    Отметим, что во время матча "Фенербахче" - "Шахтер" (Донецк) в Украине главный судья оштрафовал тренера гостей Витора Перейра и отправил его с технической зоны на трибуны. 

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