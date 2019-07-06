​УЕФА отстранил “Трабзонспор”от участия в еврокубках

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов пришла к выводу, что турецкий клуб “Трабзонспор” не выполнил условий мирового соглашения, которое было заключено 20 мая 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В качестве санкций Арбитражная палата ИФКК решила исключить команду из одного розыгрыша еврокубков, в который “Трабзонспор” пробьётся по итогам сезона-2020/21 или 2021/22.

Наказание будет отменено, если до 15 октября 2019 года клуб сможет доказать, что выполнил условия по реструктуризации долга, применению новых национальных правил финансового мониторинга и выполнил условия безубыточности на 2019 финансовый год.