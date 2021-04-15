УЕФА отстранил российского арбитра на 90 дней

УЕФА отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от работы на 90 дней.

УЕФА отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от работы на 90 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, отстранение связано с работой судьи на матче латвийского "Вентспилса" с французским "Бордо" в 2018 году.

Неизвестные попросили судью "повлиять" на исход игры, тот отказался, но не рассказал об инциденте УЕФА.

В текущем сезоне Лапочкин отработал 15 матчей в качестве главного судьи. Он показал 95 желтых карточек (12 из которых стали для футболистов вторыми и привели к удалению), 1 красную и назначил 11 пенальти.