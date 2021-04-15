УЕФА отстранил российского арбитра на 90 дней

УЕФА отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от работы на 90 дней.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, отстранение связано с работой судьи на матче латвийского "Вентспилса" с французским "Бордо" в 2018 году.
Неизвестные попросили судью "повлиять" на исход игры, тот отказался, но не рассказал об инциденте УЕФА.
В текущем сезоне Лапочкин отработал 15 матчей в качестве главного судьи. Он показал 95 желтых карточек (12 из которых стали для футболистов вторыми и привели к удалению), 1 красную и назначил 11 пенальти.