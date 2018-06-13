 Наверх
    Закрыть фоторежим

    УЕФА оштрафовал "Галатасарай" на 15 млн евро

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал турецкий клуб "Галатасарай". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, высшая футбольная структура Европы оштрафовала клуб на 15 млн евро. 

    Согласно принятому решению, из них 6 млн будут выплачены наличными, а остальные 9 млн - в случае несоблюдения условий. 

    Кроме того, в еврокубках команда будет вести борьбу с 21 футболистом. С учетом действия договоренности между сторонами в течение 4 лет, количество футболистов достигнет 25-ти. Каждый сезон состав команды будет пополняться одним игроком. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi