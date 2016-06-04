​УЕФА оштрафовал "Барселону" на 150 тыс. евро за демонстрацию болельщиками флагов Каталонии

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ УЕФА оштрафовал испанскую "Барселону" за демонстрацию болельщиками на матчах Лиги чемпионов в этом сезоне эстелады - неофициального флага каталонских сепаратистов.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте команды.
"Барселона" оштрафована на 150 тыс. евро, из которых 50 тыс. - условно. Если подобные инциденты не будут повторяться в течение следующих двух лет, то эта сумма будет возвращена клубу.
Футбольный клуб не согласен с этим решением УЕФА и намерен его обжаловать.
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