УЕФА одобрил проведение игр чемпионатов Италии и Испании за пределами Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение одобрить проведение двух матчей чемпионатов Испании и Италии за пределами этих стран.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации, которое опубликовано пресс-службой.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация направила запрос о проведении матча между "Барселоной" и "Вильярреалом" в Майами, Итальянская федерация футбола одобрила идею провести игру "Милана" и "Комо" в Австралии.

"Несмотря на то, что мы сожалеем о необходимости проведения этих двух матчей вне стран, это решение является исключительным и не должно рассматриваться как создание прецедента. Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и обеспечить, чтобы футбол оставался в своей родной среде", - сказал глава УЕФА Александер Чеферин.

"Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций с неохотой принял решение одобрить в порядке исключения два переданных ему запроса. УЕФА будет активно участвовать в текущей работе под руководством Международной федерации футбола, направленной на то, чтобы будущие правила обеспечивали целостность национальных соревнований и тесную связь между клубами, их болельщиками и местными сообществами", - говорится в заявлении УЕФА.

Игра между "Барселоной" и "Вильярреалом" запланирована на 21 декабря, встреча "Милана" и "Комо" - на 6 февраля.