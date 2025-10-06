Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    УЕФА одобрил проведение игр чемпионатов Италии и Испании за пределами Европы

    Футбол
    • 06 октября, 2025
    • 22:39
    УЕФА одобрил проведение игр чемпионатов Италии и Испании за пределами Европы

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение одобрить проведение двух матчей чемпионатов Испании и Италии за пределами этих стран.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации, которое опубликовано пресс-службой.

    Ранее Королевская испанская футбольная федерация направила запрос о проведении матча между "Барселоной" и "Вильярреалом" в Майами, Итальянская федерация футбола одобрила идею провести игру "Милана" и "Комо" в Австралии.

    "Несмотря на то, что мы сожалеем о необходимости проведения этих двух матчей вне стран, это решение является исключительным и не должно рассматриваться как создание прецедента. Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и обеспечить, чтобы футбол оставался в своей родной среде", - сказал глава УЕФА Александер Чеферин.

    "Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций с неохотой принял решение одобрить в порядке исключения два переданных ему запроса. УЕФА будет активно участвовать в текущей работе под руководством Международной федерации футбола, направленной на то, чтобы будущие правила обеспечивали целостность национальных соревнований и тесную связь между клубами, их болельщиками и местными сообществами", - говорится в заявлении УЕФА.

    Игра между "Барселоной" и "Вильярреалом" запланирована на 21 декабря, встреча "Милана" и "Комо" - на 6 февраля.

    УЕФА

    Последние новости

    22:46
    Фото

    Виктор Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

    Внешняя политика
    22:45

    Уиткофф и Кушнер представляют США на технических переговорах в Каире - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    22:40

    В Грузии проводится операция по поимке участников штурма дворца президента

    В регионе
    22:39

    УЕФА одобрил проведение игр чемпионатов Италии и Испании за пределами Европы

    Футбол
    22:20
    Фото

    Сотрудница Report стала победительницей журналистского конкурса, проведенного ООО "Азерпочта"

    ИКТ
    22:19

    В Баку произошел пожар в жилом доме, два человека отравились угарным газом

    Происшествия
    22:10
    Фото

    К Всемирному дню почты "Азерпочта" представила художественно-документальный фильм

    ИКТ
    22:09

    Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Габале

    Внешняя политика
    21:59

    Американский лидер примет в Белом доме президента Финляндии

    Другие страны
    Лента новостей