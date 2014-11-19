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    ​УЕФА обсудил с Россией будущее Крыма

    Состоялось конструктивное обсуждение вопросов дальнейшего развития футбола в Крыму и Севастополе

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Делегация Российского футбольного союза (РФС) во главе с президентом Николаем Толстых 19 ноября приняла участие в совещании в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) с представителями созданной УЕФА Рабочей группы.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт РФС, состоялось конструктивное обсуждение вопросов "дальнейшего развития" футбола в Крыму и Севастополе.

    Помимо Николая Толстых РФС на встрече представляли заместитель генерального директора по международным вопросам Екатерина Федышина и советник президента по правовым вопросам Денис Рогачев.

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