​УЕФА обсудил с Россией будущее Крыма

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Делегация Российского футбольного союза (РФС) во главе с президентом Николаем Толстых 19 ноября приняла участие в совещании в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) с представителями созданной УЕФА Рабочей группы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт РФС, состоялось конструктивное обсуждение вопросов "дальнейшего развития" футбола в Крыму и Севастополе.

Помимо Николая Толстых РФС на встрече представляли заместитель генерального директора по международным вопросам Екатерина Федышина и советник президента по правовым вопросам Денис Рогачев.