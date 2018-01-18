УЕФА обнародовала изменения в количестве команд в чемпионатах европейских стран за последние 3 сезона

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала изменения в количестве команд в высших лигах европейских стран за последние 3 сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, по сравнению с сезоном 2015/2016 наибольший рост наблюдается в чемпионате Болгарии. Количество команд в высшей лиге этой страны выросло с 10 до 14. Самое большое сокращение произошло в Грузии, где количество участников сократилось с 14 до 10.

Наряду с Грузией, количество участников высшей лиги сократилось в Азербайджане, Армении, Литве, Украине, Черногории, а также в Боснии и Герцеговине. Вместе с Болгарией увеличение наблюдается в Беларуси, Дании, Латвии, Македонии и Мальте.

В 4 странах в высшей лиге выступают 20 команд: Англия, Испания, Франция и Италия. Самый низкий показатель в Армении – 6 команд. В чемпионатах Азербайджана, Андорры, Литвы и Латвии выступают по 8 команд.

Отметим, что в сезоне 2015/2016 в Премьер лигу Азербайджана прошло 10 команд, сейчас в элите 87 команд. В целом, в высшей лиге 53 ассоциаций-участников УЕФА выступает 713 клубов.