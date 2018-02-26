УЕФА обнародовал доходы от европейского отбора к ЧМ-2018

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Доходы от проведения отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в Европе составили более 1 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщил финансовый директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Коллер во время конгресса организации в Братиславе.

Он также отметил, что доходы организации в сезоне-2016/17 составили 2,8 млрд евро.

"Доходы выросли на 6%, общая сумма получилась - 2,8 млрд евро. 85% от суммы были перераспределены между футбольными ассоциациями, так что чистая прибыль союза составила 209 млн евро", - сообщил Коллер.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Финансовый год УЕФА начинается 1 июля и заканчивается 30 июня.