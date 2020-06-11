УЕФА объявит время матчей еврокубка азербайджанских клубов

Объявлена повестка заседания Исполнительного комитета УЕФА.

Как сообщает Report, заседание пройдет в два этапа. Видеоконференция состоится 17-18 июня.

На заседании рассмотрят вопросы, связанные с этапами 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020, классификации схожих турниров сезона 2020/2021, плей-офф и групповых этапов.

В нынешнем сезоне также обсудят календарь матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, сезона Лиги чемпионов 2020/2021 среди женщин, остальных игр Молодежной лиги УЕФА 2019/2020 и т.д.

Основные обсуждения второго дня будут проходить вокруг процедуры жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, клубного лицензирования и правил финансового фейр-плей и пр.

В конце первого дня президент УЕФА Александер Чефери проведет пресс-конференцию.