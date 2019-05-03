УЕФА назвал имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

Как передаёт Report, в число претендентов вошли: нападающие "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик и вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп.

В матче с "Валенсией" (3:1) Обамеянг отметился голом, на счету Ляказетта дубль, ему понадобилось четыре удара в створ. Лофтус-Чик во встрече с "Айнтрахтом" (1:1) сделал результативную передачу и нанёс удар в створ при точности передач 86%. Кевин Трапп совершил четыре сейва, пропустив один мяч.

Ответные матчи состоятся 9 мая.