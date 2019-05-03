Лига Европы: "Арсенал" одержал волевую победу, "Челси" сыграл вничью - ВИДЕО - ФОТО

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне принимал лондонский "Челси".

Как передаёт Report, встреча прошла на стадионе "Коммерцбанк-Арена" во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий "Айнтрахта" Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте после передачи полузащитника Филипа Костича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял форвард "Челси" Педро Родригес, голевой пас отдал хавбек Рубен Лофтус-Чик.

Ответную игру "Айнтрахт" и "Челси" проведут в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" 9 мая. Начало матча запланировано на 23:00 по бакинскому времени.

Другой матч вечера между "Арсеналом" и "Валенсией" проходил в Лондоне на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув". Победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:1.

Счёт в игре на 11-й минуте открыл защитник гостей Муктар Дьякаби. Голевой передачей на француза отметился Родриго. Однако уже по истечению 14 минут "канониры" не только восстановили равновесие в счёте, но и вышли вперёд. Оба результативных удара в свой актив записал Александр Ляказетт. В первом случае он отличился с передачи Пьера-Эмерика Обамеянга, а во втором эпизоде ему ассистировал Гранит Джака. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Обамеянг после паса Зеада Колашинаца.

Ответный матч команды сыграют ровно через неделю - 9 мая на "Месталье".