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УЕФА назначил наказание для клубов, вышедших из Суперлиги

УЕФА назначил наказание для клубов, вышедших из Суперлиги Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил наказание для девяти клубов, которые вышли из Суперлиги.
Футбол
7 мая 2021 г. 21:48
УЕФА назначил наказание для клубов, вышедших из Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил наказание для девяти клубов, которые вышли из Суперлиги.

Как сообщает Report, об этом передает сайт организации

«Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере €15 млн на развитие футбола. Также клубы вернут 5% от дохода, который они получат за участие в турнирах под эгидой организации за один сезон», — говорится в пресс-релизе УЕФА.

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

На сегодняшний день только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не объявили об отказе от Суперлиги.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Super Liqasına qoşulan 9 klubla bağlı qərarını açıqladı

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