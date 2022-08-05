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УЕФА наказал "Фенербахче" за скандирование имени Путина

УЕФА наказал "Фенербахче" за скандирование имени Путина Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал турецкий "Фенербахче" частичным закрытием домашнего стадиона на один матч под эгидой организации за поведение болельщиков в матче квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо".
Футбол
5 августа 2022 г. 22:42
УЕФА наказал Фенербахче за скандирование имени Путина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал турецкий "Фенербахче" частичным закрытием домашнего стадиона на один матч под эгидой организации за поведение болельщиков в матче квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

Как передает Report об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Причиной этому стало поведение болельщиков стамбульского клуба в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который проходил дома против украинской команды "Динамо" (Киев).

В ответ на провокационные действия игрока киевского клуба Виталия Буяльского, открывшего счет на 57-й минуте, болельщики начали скандировать имя президента России Владимира Путина.

Отметим, что основное время матча "Фенербахча" - "Динамо" завершилось со счетом 1:1. Поскольку в первом матче также была зафиксирована ничья, команды сыграли дополнительное время.

Забив гол в дополнительное время, киевский клуб вышел в следующий раунд.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Putinlə bağlı şüarlara görə "Fənərbağça"nı cəzalandırıb

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