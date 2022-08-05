УЕФА наказал "Фенербахче" за скандирование имени Путина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал турецкий "Фенербахче" частичным закрытием домашнего стадиона на один матч под эгидой организации за поведение болельщиков в матче квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо".
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Причиной этому стало поведение болельщиков стамбульского клуба в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который проходил дома против украинской команды "Динамо" (Киев).
В ответ на провокационные действия игрока киевского клуба Виталия Буяльского, открывшего счет на 57-й минуте, болельщики начали скандировать имя президента России Владимира Путина.
Отметим, что основное время матча "Фенербахча" - "Динамо" завершилось со счетом 1:1. Поскольку в первом матче также была зафиксирована ничья, команды сыграли дополнительное время.
Забив гол в дополнительное время, киевский клуб вышел в следующий раунд.