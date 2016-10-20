УЕФА может провести финал Лиги чемпионов за пределами Европы

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Финал Лиги чемпионов в будущем может пройти за пределами Европы.

Как передает Report, об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Это идея, но она еще требует обсуждения. Лететь из условной Португалии до Азербайджана и до Нью-Йорка — примерно одинаково. Так что для болельщиков это не должно стать проблемой. Но это европейский турнир, поэтому мы еще будем думать над этим.

Процесс получения права провести финал должен быть максимально прозрачным. Политическая ситуация не будет учитываться, это ненормально. Если кто-то попытается давить на нас, ответ будет ясным: «Извините, у нас есть четкие правила, мы не можем ничего сделать», – сказал Чеферин.

По имеющийся информации финал Лиги чемпионов в будущем может пройти в Нью-Йорке.