УЕФА может наказать "Челси"

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ УЕФА возбудил в отношении "Челси" дисциплинарное дело.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, причиной послужило поведение болельщиков "Челси" во время матча с "Види" в VI туре группового этапа Лиги Европы.

Представители дисциплинарного комитета организации в ближайшее время проведут расследование выкриков фанатов лондонской команды, которые носили расистский характер. О результатах расследования будет объявлено в середине января.

Ранее сообщалось, что болельщики "Челси" во время игры с "Види" скандировали антисемитские кричалки. Клуб после матча выступил с критикой фанатов и пообещал наказать провинившихся.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:2. В 1/16 финала Лиги Европы "Челси" предстоит встретиться со шведским клубом "Мальме".