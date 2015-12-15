Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ УЕФА извинилась перед Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, причиной послужила написанная одним из болельщиков на официальной странице УЕФА в Twitter оскорбительная фраза в адрес президента России. Европейская футбольная структура открыла хэштег для поддержки болельщиками команд на ЕВРО-2016.

А один из пользователей (турецкий болельщик) написал в указанном хэштеге оскорбительные фразы в адрес В.Путина.

Спустя 7 часов УЕФА удалила запись и извинилась.