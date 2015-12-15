 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​УЕФА извинилась перед Владимиром Путиным

    Поводом послужила оскорбительная фраза, написанная турецким болельщиков в Twitter в адрес президента РФ

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ УЕФА извинилась перед Владимиром Путиным.

    Как сообщает Report, причиной послужила написанная одним из болельщиков на официальной странице УЕФА в Twitter оскорбительная фраза в адрес президента России. Европейская футбольная структура открыла хэштег для поддержки болельщиками команд на ЕВРО-2016.

    А один из пользователей (турецкий болельщик) написал в указанном хэштеге оскорбительные фразы в адрес В.Путина.

    Спустя 7 часов УЕФА удалила запись и извинилась.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi