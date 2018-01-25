У легионера сборной Азербайджана возникли проблемы со здоровьем

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ У футболиста сборной Азербайджана Эдди Исрафилова, выступающего за испанский клуб "Химнастик" возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, у 26-летнего полузащитника возникла акромиоклавикулярная дислокация (проблема с плечевым суставом). Началось его восстановление от полученной травмы и лечение сердечно-сосудистой системы. Сообщается, что в ближайшее время футболист не выйдет на поле.

Отметим, что 30 января сборная Азербайджана в ходе учебно-тренировочных сборов в Анталье, проведет матч со сборной Грузии.