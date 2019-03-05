У футболиста французского клуба похитили мать

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Злоумышленники похитили мать футболиста сборной Нигерии и французского «Бордо» Самуэля Калу.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По информации портала sportinglife.ng, женщина была похищена 27 февраля в тот момент, когда возвращалась домой.

«Похитители потребовали выкуп в размере 3 миллионов нигерийских найр (около $8,3 тыс) и заверили нас, что ее отпустят. Мы прождали всю ночь, но она не появилась. На следующее утро они снова позвонили, чтобы получить больше денег. Теперь они просят 15 миллионов (около $41,6 тыс)», — рассказал футболист.

Полиция штата Абия уже проинформирована о происшествии.