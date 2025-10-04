Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Тренерский штаб и несколько игроков "Бенфики" заболели вирусной инфекцией

    Футбол
    • 04 октября, 2025
    • 10:05
    Тренерский штаб и несколько игроков Бенфики заболели вирусной инфекцией

    У ряда футболистов "Бенфики", а также у представителей тренерского штаба во главе с Жозе Моуринью появились признаки вирусной инфекции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на издание A Bola.

    Согласно информации, у них наблюдаются головные и мышечные боли.

    Данная ситуация вызывает серьезное беспокойство у руководства клуба накануне матча 8-го тура чемпионата Португалии с "Порту". Матч начнется 6 октября в 00:15 по бакинскому времени.

    Отметим, что "Бенфика" проиграла "Карабаху" со счетом 2:3 в первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

