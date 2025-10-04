Тренерский штаб и несколько игроков "Бенфики" заболели вирусной инфекцией
Футбол
- 04 октября, 2025
- 10:05
У ряда футболистов "Бенфики", а также у представителей тренерского штаба во главе с Жозе Моуринью появились признаки вирусной инфекции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на издание A Bola.
Согласно информации, у них наблюдаются головные и мышечные боли.
Данная ситуация вызывает серьезное беспокойство у руководства клуба накануне матча 8-го тура чемпионата Португалии с "Порту". Матч начнется 6 октября в 00:15 по бакинскому времени.
Отметим, что "Бенфика" проиграла "Карабаху" со счетом 2:3 в первом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
