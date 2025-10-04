"Benfika" klubunun məşqçilər korpusu və bir neçə futbolçusu virusa yoluxub
Futbol
- 04 oktyabr, 2025
- 09:26
Portuqaliyanın "Benfika" klubunun məşqçilər korpusu və bir neçə futbolçu virusa yoluxub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin "A Bola" nəşri məlumat yayıb.
Həmin şəxslərdə əsas simptomlar baş və əzələ ağrılarıdır.
Bu, Portuqaliya çempionatının VIII turunda "Portu" ilə matçdan əvvəl klub rəhbərliyini ciddi narahat edir. Qarşılaşma oktyabrın 6-da Bakı vaxtı ilə saat 00:15-də start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Benfika" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunda "Qarabağ"a 2:3 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
10:38
Yaponiyada ilk dəfə qadın Baş nazir ola bilərDigər ölkələr
10:14
Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıbBiznes
10:13
Rusiya ordusu Ukraynanın Çerniqov vilayətində eneji sisteminə yenidən hücum edibDigər ölkələr
10:04
Münhen aeroportu fəaliyyətini bərpa edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura bu gün yekun vurulacaqKomanda
10:03
Foto
BSU-da Təhsildə Yeni Çağırışlar VI Beynəlxalq Forumu keçirilirElm və təhsil
09:58
Kür çayında bir nəfər batıbHadisə
09:45
İranda İsraillə əlaqələrdə ittiham olunan altı nəfər edam olunubRegion
09:41