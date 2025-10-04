İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Futbol
    04 oktyabr, 2025
    Benfika klubunun məşqçilər korpusu və bir neçə futbolçusu virusa yoluxub

    Portuqaliyanın "Benfika" klubunun məşqçilər korpusu və bir neçə futbolçu virusa yoluxub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin "A Bola" nəşri məlumat yayıb.

    Həmin şəxslərdə əsas simptomlar baş və əzələ ağrılarıdır.

    Bu, Portuqaliya çempionatının VIII turunda "Portu" ilə matçdan əvvəl klub rəhbərliyini ciddi narahat edir. Qarşılaşma oktyabrın 6-da Bakı vaxtı ilə saat 00:15-də start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Benfika" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunda "Qarabağ"a 2:3 hesabı ilə uduzub.

