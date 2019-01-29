Главный тренер итальянского клуба ударил головой наставника другой команды во время матча - ВИДЕО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В матче итальянской серии С между "Луккезе" и "Алессандрией" произошел скандал.

Как сообщает Report, Главный тренер итальянского "Луккезе" Джанкарло Фаварин получил дисквалификацию на пять месяцев. Его наказали за удар тренера соперника.

В матче серии С специалист был удален с поля за пререкания с тренерским штабом противника. Проходя мимо скамейки гостей Фаварин сцепился с помощником главного тренера "Алессандрии" Гаэтано Манчино и нанес ему удар головой в лицо.

Отметим, что матч "Луккезе" и "Алессандрией" завершился ничьей - 2:2.