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Тренер "Маккаби": "Зиря" в прошлом сезоне играла лучше

Тренер "Маккаби": "Зиря" в прошлом сезоне играла лучше Мы не показали фантастическую игру. Мы должны были победить. И это нам удалось.
Футбол
22 июля 2022 г. 00:07
Тренер Маккаби: Зиря в прошлом сезоне играла лучше

Мы не показали фантастическую игру. Мы должны были победить. И это нам удалось.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер израильского "Маккаби" (Тель-Авив) Владимир Ивич на пресс-конференции после первой игры II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в которой команда одержала победу над "Зиря" со счетом 3:0.

45-летний сербский специалист сказал, что "орлы" не были в идеальной форме: "Зиря" в прошлом сезоне играла лучше. Уверен, что команда еще приведет себя в порядок. Ответный матч станет своего рода второй частью дуэли".

Ответная встреча между "Зиря" и "Маккаби" состоится 28 июля в Тель-Авиве.

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Версия на азербайджанском языке "Makkabi"nin baş məşqçisi: "Ötən mövsümdəki "Zirə" daha yaxşı idi"

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