Тренер "Маккаби": "Зиря" в прошлом сезоне играла лучше

Мы не показали фантастическую игру. Мы должны были победить. И это нам удалось.

Мы не показали фантастическую игру. Мы должны были победить. И это нам удалось.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер израильского "Маккаби" (Тель-Авив) Владимир Ивич на пресс-конференции после первой игры II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в которой команда одержала победу над "Зиря" со счетом 3:0.

45-летний сербский специалист сказал, что "орлы" не были в идеальной форме: "Зиря" в прошлом сезоне играла лучше. Уверен, что команда еще приведет себя в порядок. Ответный матч станет своего рода второй частью дуэли".

Ответная встреча между "Зиря" и "Маккаби" состоится 28 июля в Тель-Авиве.