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"Тоттенхэм" потерпел поражение в лондонском дерби

"Тоттенхэм" потерпел поражение в лондонском дерби "Вест Хэм" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)
Футбол
21 февраля 2021 г. 18:14
Тоттенхэм потерпел поражение в лондонском дерби

"Вест Хэм" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла в воскресенье, 21 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Майкл Антонио и Джесси Лингард. У гостей отличился Лукас Моура.

Победа позволила "Вест Хэму" набрать 45 очков, клуб находится на четвертом месте. В активе "Тоттенхэма" 36 очков, команда занимает девятую позицию.

"Вест Хэм" в следующем туре 27 января на выезде сыграет с "Манчестер Сити". "Тоттенхэм" днем позже на своем поле примет "Бернли".

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